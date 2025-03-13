https://ria.ru/20250313/ukraina-2004803759.html

В офисе Зеленского сделали заявления о территориальных уступках

В офисе Зеленского сделали заявления о территориальных уступках - РИА Новости, 13.03.2025

В офисе Зеленского сделали заявления о территориальных уступках

Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко ушел от ответа на вопрос об обсуждении с США возможных территориальных уступок со стороны Украины. РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 марта – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко ушел от ответа на вопрос об обсуждении с США возможных территориальных уступок со стороны Украины. Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной в Джидде обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. "Еще рано об этом говорить. В Джидде было достигнуто то, что очень важно для демонстрации доброй воли Украины к прекращению огня, и показать, что мы с нашими американскими друзьями на одной стороне", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя заявление Рубио об обсуждении территориальных уступок со стороны Украины. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/trebovaniya-2004648466.html

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