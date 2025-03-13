https://ria.ru/20250313/ukraina-2004728953.html

МИД России: Украина демонстрирует слабость в переговорном процессе

МИД России: Украина демонстрирует слабость в переговорном процессе - РИА Новости, 13.03.2025

МИД России: Украина демонстрирует слабость в переговорном процессе

Украина озверела в последние дни, с помощью террористических методов пытается показать способность вести переговоры с позиции якобы силы, но это слабость,... РИА Новости, 13.03.2025

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в мире

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина озверела в последние дни, с помощью террористических методов пытается показать способность вести переговоры с позиции якобы силы, но это слабость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так вот озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя, неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы. На самом деле всё происходит с точностью наоборот, они демонстрируют свою слабость, свою беспомощность, да по сути свой конец", - сказала она в ходе брифинга. Также Захарова прокомментировала жестокое убийство боевиками ВСУ жителей села Черкасское Поречное в Курской области, подчеркнув, что международные организации никак не отреагировали на это преступление. "У меня один вопрос ко всем этим мировым, так называемым "правочеловекам", ко всем этим неправительственным организациям, ко всем структурам, которые заявляют о том, что так обеспокоены судьбой гражданского населения, думают о детях, не знают, как им помочь по всему миру, ходят с плакатами, публикуют материалы в социальных сетях, придумывают хэштеги. Вы этого всего не замечаете? Или вы замечаете, но просто отворачиваетесь? Так уже некуда отворачиваться", - добавила Захарова. Ранее военнослужащие российской группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ курском селе Черкасское Поречное тела жестоко убитых мирных жителей, большинство из которых - пенсионеры.

https://ria.ru/20250313/rossija-2004690810.html

https://ria.ru/20250313/rossija-2004713888.html

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в мире, мария захарова, вооруженные силы украины