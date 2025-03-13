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Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США - РИА Новости, 13.03.2025
Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Верховная рада Украины проголосовала за вызов в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:33:00+03:00
2025-03-13T12:33:00+03:00
2025-03-13T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за вызов в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Я еще раз предлагаю вызвать в Верховную раду министра МИД Сибигу. Мы должны узнать детали переговоров в Саудовской Аравии. Решение принято: 152 голоса есть. Ждем министра", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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в мире, украина, саудовская аравия, россия, алексей гончаренко, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Саудовская Аравия, Россия, Алексей Гончаренко, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США
Гончаренко: Рада вызвала главу МИД Украины Сибигу для отчета о переговорах с США
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за вызов в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Я еще раз предлагаю вызвать в Верховную раду министра МИД Сибигу. Мы должны узнать детали переговоров в Саудовской Аравии. Решение принято: 152 голоса есть. Ждем министра", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
* Внесен в список террористов и экстремистов.