https://ria.ru/20250313/ukraina-2004718462.html

Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США

Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США - РИА Новости, 13.03.2025

Рада вызвала главу МИД Украины для отчета о переговорах с США

Верховная рада Украины проголосовала за вызов в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:33:00+03:00

2025-03-13T12:33:00+03:00

2025-03-13T12:36:00+03:00

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алексей гончаренко

андрей сибига

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за вызов в парламент министра иностранных дел страны Андрея Сибиги для отчета о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии, сообщил в четверг украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Я еще раз предлагаю вызвать в Верховную раду министра МИД Сибигу. Мы должны узнать детали переговоров в Саудовской Аравии. Решение принято: 152 голоса есть. Ждем министра", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250312/peskov-2004502633.html

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в мире, украина, саудовская аравия, россия, алексей гончаренко, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины