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"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину - РИА Новости, 13.03.2025
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10:24 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004690664.html
"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину
"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину - РИА Новости, 13.03.2025
"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину
Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года, пишет Conversation. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:24:00+03:00
2025-03-13T10:24:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года, пишет Conversation."Любая долгосрочная сделка, которую Украина может заключить с Россией в ближайшем будущем, скорее всего, будет гораздо хуже для Киева, чем та, которая обсуждалась еще весной 2022 года. Независимо от точки зрения на конфликт, такая ситуация представляется неизбежной, учитывая реалии поля боя", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что для долгосрочности мирной сделки будет необходимо учитывать требования России, озвученные ее руководством в 2024 году.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американской газете Washington Post, что Кремль работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
https://ria.ru/20250313/spectator-2004671116.html
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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
"Это неизбежно". СМИ рассказали, какая мирная сделка ждет Украину

Conversation: Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украину неизбежно ждет мирная сделка хуже, чем весной 2022 года, пишет Conversation.
«
"Любая долгосрочная сделка, которую Украина может заключить с Россией в ближайшем будущем, скорее всего, будет гораздо хуже для Киева, чем та, которая обсуждалась еще весной 2022 года. Независимо от точки зрения на конфликт, такая ситуация представляется неизбежной, учитывая реалии поля боя", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что для долгосрочности мирной сделки будет необходимо учитывать требования России, озвученные ее руководством в 2024 году.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американской газете Washington Post, что Кремль работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
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В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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