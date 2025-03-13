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Четверо мужчин пытались cбежать с Украины в Румынию на надувной лодке - РИА Новости, 13.03.2025
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21:41 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/uklonisty-2004877612.html
Четверо мужчин пытались cбежать с Украины в Румынию на надувной лодке
Четверо мужчин пытались cбежать с Украины в Румынию на надувной лодке - РИА Новости, 13.03.2025
Четверо мужчин пытались cбежать с Украины в Румынию на надувной лодке
Четверо мужчин призывного возраста пытались бежать с Украины в Румынию на надувной лодке, сообщили в украинской госпогранслужбе. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:41:00+03:00
2025-03-13T21:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четверо мужчин призывного возраста пытались бежать с Украины в Румынию на надувной лодке, сообщили в украинской госпогранслужбе. "Четверо мужчин на надувной лодке пытались по Черному морю добраться до Румынии. "Морской круиз" в Румынию отменили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Южного регионального управления госпогранслужбы Украины в социальной сети Facebook*.Как отмечается в публикации, беглецы воспользовались услугами 47-летнего местного жителя, предоставившего им надувную моторную лодку с запасом топлива, навигационное оборудование и поддельные военно-учетные документы. Все четверо беглецов призывного возраста. В отношении уклонистов составлены протоколы об административном правонарушении, организатору побега предъявлены обвинения по уголовной статье. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250107/ukraina-1992746579.html
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353
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в мире, украина, румыния, черное море, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Черное море, Владимир Зеленский
Четверо мужчин пытались cбежать с Украины в Румынию на надувной лодке

Погранслужба Украины: 4 уклониста пытались бежать в Румынию на надувной лодке

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Четверо мужчин призывного возраста пытались бежать с Украины в Румынию на надувной лодке, сообщили в украинской госпогранслужбе.
«
"Четверо мужчин на надувной лодке пытались по Черному морю добраться до Румынии. "Морской круиз" в Румынию отменили пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Южного регионального управления госпогранслужбы Украины в социальной сети Facebook*.
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Как отмечается в публикации, беглецы воспользовались услугами 47-летнего местного жителя, предоставившего им надувную моторную лодку с запасом топлива, навигационное оборудование и поддельные военно-учетные документы. Все четверо беглецов призывного возраста. В отношении уклонистов составлены протоколы об административном правонарушении, организатору побега предъявлены обвинения по уголовной статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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