https://ria.ru/20250313/uitkoff-2004719266.html

Самолет спецпосланника Уиткоффа сел во Внуково

Самолет спецпосланника Уиткоффа сел во Внуково - РИА Новости, 13.03.2025

Самолет спецпосланника Уиткоффа сел во Внуково

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском... РИА Новости, 13.03.2025

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стив уиткофф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.Прибывший в столицу борт, согласно данным сервиса Flightradar, вылетел из Катара, пролетел над Саудовской Аравией, Египтом и Турцией. Затем самолет свернул в сторону Болгарии, пересек воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы и Латвии, откуда уже направился в Россию.Сегодня прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.При этом представитель Кремля призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Он также добавил, что Россия определит позиции по урегулированию ситуации после получения от представителей Штатов информации о встрече делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004579711.html

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

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Прибытие самолета спецпосланника Уиткоффа во "Внуково" Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во "Внуково", передает корреспондент РИА Новости 2025-03-13T12:35 true PT0M13S

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стив уиткофф, в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков