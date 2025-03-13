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Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией - РИА Новости, 13.03.2025
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11:47 13.03.2025 (обновлено: 12:32 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/uitkoff-2004707586.html
Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией
Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией - РИА Новости, 13.03.2025
Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией
Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:47:00+03:00
2025-03-13T12:32:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
сша
стив уиткофф
москва
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу России на фоне сообщений о предстоящем визите американского чиновника в Москву, следует из данных сервиса Flightradar.Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара, около 11:40 мск он пересек границу между Латвией и Россией.Скорое прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом представитель Кремля призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Он также добавил, что Россия определит позиции по урегулированию ситуации после получения от представителей Штатов информации о встрече делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
https://ria.ru/20250313/rossija-2004690810.html
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в мире, россия, дональд трамп, сша, стив уиткофф, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Стив Уиткофф, Москва, Дмитрий Песков
Самолет Уиткоффа пересек границу с Россией

Самолет Уиткоффа пересек границу с РФ после сообщений о предполагаемом визите

© Getty Images / Kevin CarterСамолет Gulfstream G650ER
Самолет Gulfstream G650ER - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / Kevin Carter
Самолет Gulfstream G650ER. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу России на фоне сообщений о предстоящем визите американского чиновника в Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара, около 11:40 мск он пересек границу между Латвией и Россией.
© FlightradarСамолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Flightradar
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России
Скорое прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Он также добавил, что Россия определит позиции по урегулированию ситуации после получения от представителей Штатов информации о встрече делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.
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Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
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