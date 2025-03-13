https://ria.ru/20250313/uitkoff-2004669346.html

Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в направлении России

Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в направлении России - РИА Новости, 13.03.2025

Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в направлении России

Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара на север на РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:02:00+03:00

2025-03-13T09:02:00+03:00

2025-03-13T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара на север на фоне сообщений о визите спецпосланника в Россию, следует из данных сервиса Flightradar.Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара и направляется на север через воздушное пространство Турции.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в Россию.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.

https://ria.ru/20250311/uitkoff-2004362181.html

https://ria.ru/20250313/kelin-2004645760.html

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в мире, катар, россия, сша, москва, дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков