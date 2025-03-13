Экологи спасают лебедя-кликуна, увязшего в нефти около завода в Уфе
Экологи: лебедь-кликун полностью увяз в нефти около уфимского нефтяного завода
© Фото : ЦРДЖ Пин и Пуф/TelegramСпасение лебедя-кликуна, который увяз в нефти около уфимского нефтяного завода
Спасение лебедя-кликуна, который увяз в нефти около уфимского нефтяного завода
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УФА, 13 мар – РИА Новости. Лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу нескольких регионов России, полностью увяз в нефти около уфимского нефтяного завода, за его жизнь борются экологи, сообщил РИА Новости директор центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников.
Эколог рассказал агентству, что жители села Александровка из уфимского микрорайона Черниковка позвонили спасателям с сообщением о лебеде, который около нефтяного завода ходит медленно, шатаясь по полю и за ним остаются черные следы.
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"На место выехали мы, как инспектора Росприроднадзора, и специалисты минэкологии. Лебедя забирали у местных жителей, которые обогревали его дома. Птица была очень ослаблена, это лебедь-кликун, птица почти полностью испачкана в нефтяных продуктах. В ветклинике поставили плохие прогнозы. Экстренно увезли к себе в центр реабилитации, где положили ее под кислород, ввели поддерживающую кормовую смесь, абсорбент. Подкожно сейчас обкалываем препаратами и делаем механическую очистку от загрязнений", - рассказал Стрельников.
По его словам, птица ведет себя агрессивно, пытается сопротивляться. "Чуть-чуть у нее появились силы после того, как ввели кормовую смесь. Но степень интоксикации распространится в течении трех суток, поэтому она может быть сейчас активной, а через три дня умереть. Сейчас над птицей установили круглосуточный надзор, с ней постоянно находится сотрудник центра реабилитации на всякий случай, вдруг будет остановка дыхания, и параллельно с этим продолжим введение препаратов и принудительное кормление", - пояснил руководитель центра.
Лебедь-кликун внесен в Красную книгу нескольких регионов России, в том числе Башкирии.
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