https://ria.ru/20250313/ufa-2004871652.html

Экологи спасают лебедя-кликуна, увязшего в нефти около завода в Уфе

Экологи спасают лебедя-кликуна, увязшего в нефти около завода в Уфе - РИА Новости, 13.03.2025

Экологи спасают лебедя-кликуна, увязшего в нефти около завода в Уфе

Лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу нескольких регионов России, полностью увяз в нефти около уфимского нефтяного завода, за его жизнь борются экологи,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:51:00+03:00

2025-03-13T20:51:00+03:00

2025-03-13T20:51:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004870275_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_75aa983b17231ef71841e32f645e390c.jpg

УФА, 13 мар – РИА Новости. Лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу нескольких регионов России, полностью увяз в нефти около уфимского нефтяного завода, за его жизнь борются экологи, сообщил РИА Новости директор центра реабилитации диких животных Дмитрий Стрельников. Эколог рассказал агентству, что жители села Александровка из уфимского микрорайона Черниковка позвонили спасателям с сообщением о лебеде, который около нефтяного завода ходит медленно, шатаясь по полю и за ним остаются черные следы. "На место выехали мы, как инспектора Росприроднадзора, и специалисты минэкологии. Лебедя забирали у местных жителей, которые обогревали его дома. Птица была очень ослаблена, это лебедь-кликун, птица почти полностью испачкана в нефтяных продуктах. В ветклинике поставили плохие прогнозы. Экстренно увезли к себе в центр реабилитации, где положили ее под кислород, ввели поддерживающую кормовую смесь, абсорбент. Подкожно сейчас обкалываем препаратами и делаем механическую очистку от загрязнений", - рассказал Стрельников. По его словам, птица ведет себя агрессивно, пытается сопротивляться. "Чуть-чуть у нее появились силы после того, как ввели кормовую смесь. Но степень интоксикации распространится в течении трех суток, поэтому она может быть сейчас активной, а через три дня умереть. Сейчас над птицей установили круглосуточный надзор, с ней постоянно находится сотрудник центра реабилитации на всякий случай, вдруг будет остановка дыхания, и параллельно с этим продолжим введение препаратов и принудительное кормление", - пояснил руководитель центра. Лебедь-кликун внесен в Красную книгу нескольких регионов России, в том числе Башкирии.

https://ria.ru/20250227/lebedi-2001974837.html

https://ria.ru/20241208/zoopark-1988027302.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), уфа