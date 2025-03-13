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ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы - РИА Новости, 13.03.2025
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в районе Бекаа на востоке Ливана близ сирийской границы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:15:00+03:00
2025-03-13T22:15:00+03:00
2025-03-13T22:33:00+03:00
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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в районе Бекаа на востоке Ливана близ сирийской границы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Районы на восточной горной гряде Ливана в районе Баальбека и Джанта на ливано-сирийской границе подверглись израильским авиаударам", - рассказал собеседник агентства. Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили об авиаударе израильских ВВС по жилому дому в Дамаске, в результате чего ранения получили три человека.
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в мире, ливан, израиль, бекаа, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
ВВС Израиля нанесли удары по районам на востоке Ливана близ сирийской границы