Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 13.03.2025 (обновлено: 22:33 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/udary-2004880712.html
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы - РИА Новости, 13.03.2025
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в районе Бекаа на востоке Ливана близ сирийской границы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:15:00+03:00
2025-03-13T22:33:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бекаа
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в районе Бекаа на востоке Ливана близ сирийской границы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Районы на восточной горной гряде Ливана в районе Баальбека и Джанта на ливано-сирийской границе подверглись израильским авиаударам", - рассказал собеседник агентства. Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили об авиаударе израильских ВВС по жилому дому в Дамаске, в результате чего ранения получили три человека.
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
ливан
израиль
бекаа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бекаа, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары на востоке Ливана близ сирийской границы

ВВС Израиля нанесли удары по районам на востоке Ливана близ сирийской границы

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в районе Бекаа на востоке Ливана близ сирийской границы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Районы на восточной горной гряде Ливана в районе Баальбека и Джанта на ливано-сирийской границе подверглись израильским авиаударам", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили об авиаударе израильских ВВС по жилому дому в Дамаске, в результате чего ранения получили три человека.
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
6 марта, 11:29
 
В миреЛиванИзраильБекааОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала