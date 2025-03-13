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В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2025
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В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров
В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2025
В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров
Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в Москве в четверг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в Москве в четверг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов. В учениях были задействованы более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерная и аварийно-восстановительная техника, землеройные машины", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы начался пожар. Появилась угроза перехода пламени на лесной массив и несколько населенных пунктов, где проживают порядка 700 человек. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина заранее детально изучили обстановку пожароопасного периода, который наступает в центральной части России. Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача - отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в авиапатрулировании задействуют самолеты компании "Волга-Днепр", для мониторинга ситуации привлекут беспилотную авиацию.
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городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков, сергей собянин, гидрометцентр, волга-днепр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Гидрометцентр, Волга-Днепр
В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

Бирюков: в Москве прошли учения по ликвидации лесных и торфяных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в Москве в четверг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов. В учениях были задействованы более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерная и аварийно-восстановительная техника, землеройные машины", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что, согласно тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы начался пожар. Появилась угроза перехода пламени на лесной массив и несколько населенных пунктов, где проживают порядка 700 человек.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина заранее детально изучили обстановку пожароопасного периода, который наступает в центральной части России. Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача - отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в авиапатрулировании задействуют самолеты компании "Волга-Днепр", для мониторинга ситуации привлекут беспилотную авиацию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияПетр БирюковСергей СобянинГидрометцентрВолга-Днепр
 
 
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