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В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 13.03.2025

В Москве прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в Москве в четверг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:19:00+03:00

2025-03-13T23:19:00+03:00

2025-03-13T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров прошли в Москве в четверг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов. В учениях были задействованы более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерная и аварийно-восстановительная техника, землеройные машины", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что, согласно тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании сухой травы начался пожар. Появилась угроза перехода пламени на лесной массив и несколько населенных пунктов, где проживают порядка 700 человек. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина заранее детально изучили обстановку пожароопасного периода, который наступает в центральной части России. Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача - отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в авиапатрулировании задействуют самолеты компании "Волга-Днепр", для мониторинга ситуации привлекут беспилотную авиацию.

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Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков, сергей собянин, гидрометцентр, волга-днепр