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Жителя Омской области обвинили в убийстве двухлетнего пасынка
Жителя Омской области обвинили в убийстве двухлетнего пасынка - РИА Новости, 13.03.2025
Жителя Омской области обвинили в убийстве двухлетнего пасынка
Житель поселка Муромцево Омской области обвиняется в убийстве двухлетнего пасынка, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:50:00+03:00
2025-03-13T15:50:00+03:00
2025-03-13T15:50:00+03:00
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Житель поселка Муромцево Омской области обвиняется в убийстве двухлетнего пасынка, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ. В ведомстве уточнили, что 11 марта в частном доме в поселке Муромцево приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть двухлетнего ребенка. Во время проведения судмедэкспертизы выяснилось, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Полицейские установили, что к преступлению причастен 28-летний отчим, который проживает с еще двумя детьми и беременной супругой. "Подозреваемый, испытывавший длительную неприязнь к ребенку, неоднократно бил мальчика по любому поводу, ограничивал его в еде, применял другие недозволенные методы воспитания. 11 марта вечером мужчина пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и якобы мешал ему пройти в дом. Используя этот малозначительный повод, злоумышленник нанес пасынку множество ударов руками по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мальчик скончался на месте преступления", – уточнили в пресс-службе. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Он находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Жителя Омской области обвинили в убийстве двухлетнего пасынка
В Омской области мужчину обвинили в убийстве двухлетнего пасынка
ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Житель поселка Муромцево Омской области обвиняется в убийстве двухлетнего пасынка, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
В ведомстве уточнили, что 11 марта в частном доме в поселке Муромцево приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть двухлетнего ребенка. Во время проведения судмедэкспертизы выяснилось, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Полицейские установили, что к преступлению причастен 28-летний отчим, который проживает с еще двумя детьми и беременной супругой.
"Подозреваемый, испытывавший длительную неприязнь к ребенку, неоднократно бил мальчика по любому поводу, ограничивал его в еде, применял другие недозволенные методы воспитания. 11 марта вечером мужчина пнул мальчика, который стоял в дверном проеме и якобы мешал ему пройти в дом. Используя этот малозначительный повод, злоумышленник нанес пасынку множество ударов руками по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мальчик скончался на месте преступления", – уточнили в пресс-службе.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Он находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.