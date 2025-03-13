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Патрушев призвал создать центр судостроения в России - РИА Новости, 13.03.2025
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07:20 13.03.2025 (обновлено: 08:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tsentr-2004661938.html
Патрушев призвал создать центр судостроения в России
Патрушев призвал создать центр судостроения в России - РИА Новости, 13.03.2025
Патрушев призвал создать центр судостроения в России
Национальный исследовательский центр судостроения необходимо создать в России, он должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:20:00+03:00
2025-03-13T08:46:00+03:00
россия
жуковский
николай патрушев
курчатовский институт
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Национальный исследовательский центр судостроения необходимо создать в России, он должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "С каждым годом увеличиваются потребности в ледокольном флоте, арктических судах ледового класса, аварийно-спасательном и вспомогательном флоте. Поэтому необходимы инновационные идеи для создания новых ледоколов, атомного, транспортного, рыбопромыслового и научного флота. Следует совершенствовать научно-экспериментальную базу в судостроении, повысить эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"."С этой целью считаю важным создать Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Крылова. Судостроению как высокотехнологичной сфере просто необходим такой центр. Он должен стать фундаментом стремительного развития отрасли, пионером в разработке технологий будущего по аналогии с имеющимися национальными исследовательскими центрами имени академиков Курчатова и Жуковского, которые вносят колоссальный вклад в разработку уникальных технологий в атомной отрасли и авиации", - добавил Патрушев. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.
https://ria.ru/20250313/nezavisimost-2004661425.html
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россия, жуковский, николай патрушев, курчатовский институт
Россия, Жуковский, Николай Патрушев, Курчатовский институт
Патрушев призвал создать центр судостроения в России

Патрушев: в России необходимо создать исследовательский центр судостроения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Национальный исследовательский центр судостроения необходимо создать в России, он должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"С каждым годом увеличиваются потребности в ледокольном флоте, арктических судах ледового класса, аварийно-спасательном и вспомогательном флоте. Поэтому необходимы инновационные идеи для создания новых ледоколов, атомного, транспортного, рыбопромыслового и научного флота. Следует совершенствовать научно-экспериментальную базу в судостроении, повысить эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"С этой целью считаю важным создать Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Крылова. Судостроению как высокотехнологичной сфере просто необходим такой центр. Он должен стать фундаментом стремительного развития отрасли, пионером в разработке технологий будущего по аналогии с имеющимися национальными исследовательскими центрами имени академиков Курчатова и Жуковского, которые вносят колоссальный вклад в разработку уникальных технологий в атомной отрасли и авиации", - добавил Патрушев.
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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РоссияЖуковскийНиколай ПатрушевКурчатовский институт
 
 
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