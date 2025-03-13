Патрушев призвал создать центр судостроения в России
Патрушев: в России необходимо создать исследовательский центр судостроения
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Национальный исследовательский центр судостроения необходимо создать в России, он должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"С каждым годом увеличиваются потребности в ледокольном флоте, арктических судах ледового класса, аварийно-спасательном и вспомогательном флоте. Поэтому необходимы инновационные идеи для создания новых ледоколов, атомного, транспортного, рыбопромыслового и научного флота. Следует совершенствовать научно-экспериментальную базу в судостроении, повысить эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
"С этой целью считаю важным создать Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Крылова. Судостроению как высокотехнологичной сфере просто необходим такой центр. Он должен стать фундаментом стремительного развития отрасли, пионером в разработке технологий будущего по аналогии с имеющимися национальными исследовательскими центрами имени академиков Курчатова и Жуковского, которые вносят колоссальный вклад в разработку уникальных технологий в атомной отрасли и авиации", - добавил Патрушев.
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского" представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.