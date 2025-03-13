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Цена на золото достигла нового исторического максимума - РИА Новости, 13.03.2025
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18:42 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/tsena-2004835315.html
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла нового исторического максимума - РИА Новости, 13.03.2025
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:42:00+03:00
2025-03-13T18:42:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,99 доллара, или на 1,22%, до 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 34,208 доллара за унцию. В ходе торгов четверга стоимость золота достигала 2 984,36 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. Аналитики Macquarie Group, мнение которых приводит портал MarketWatch, считают, что в третьем квартале стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов за тройскую унцию. "Мы наблюдали за укреплением золота и ожидаем, что оно продолжится… Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка - ювелирных изделий, слитков, монет", - отметили эксперты.
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экономика, цены на нефть
Экономика, Цены на нефть
Цена на золото достигла нового исторического максимума

Цена на золото достигла нового максимума в 2 984,36 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,99 доллара, или на 1,22%, до 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 34,208 доллара за унцию.
В ходе торгов четверга стоимость золота достигала 2 984,36 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
Аналитики Macquarie Group, мнение которых приводит портал MarketWatch, считают, что в третьем квартале стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов за тройскую унцию.
"Мы наблюдали за укреплением золота и ожидаем, что оно продолжится… Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка - ювелирных изделий, слитков, монет", - отметили эксперты.
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