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ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки - РИА Новости, 14.03.2025
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20:35 13.03.2025 (обновлено: 00:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tsb-2004868721.html
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки - РИА Новости, 14.03.2025
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки
Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-14T00:29:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.Он отметил, что последние данные не повлияли на общую ситуацию на рынке. Решение будет принято по итогам дискуссии, добавил он.
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки

Заботкин: ЦБ продолжит оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
Он отметил, что последние данные не повлияли на общую ситуацию на рынке. Решение будет принято по итогам дискуссии, добавил он.
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ЭкономикаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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