https://ria.ru/20250313/tsb-2004868721.html
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки - РИА Новости, 14.03.2025
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки
Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-13T20:35:00+03:00
2025-03-14T00:29:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.Он отметил, что последние данные не повлияли на общую ситуацию на рынке. Решение будет принято по итогам дискуссии, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки
Заботкин: ЦБ продолжит оценивать целесообразность повышения ключевой ставки