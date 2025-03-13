https://ria.ru/20250313/tsb-2004868721.html

ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки

ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки - РИА Новости, 14.03.2025

ЦБ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки

Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-13T20:35:00+03:00

2025-03-13T20:35:00+03:00

2025-03-14T00:29:00+03:00

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Банк России намерен рассмотреть на следующем заседании возможность поднятия ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах III Российского форума финансового рынка.Он отметил, что последние данные не повлияли на общую ситуацию на рынке. Решение будет принято по итогам дискуссии, добавил он.

https://ria.ru/20250205/tsb-1997560378.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)