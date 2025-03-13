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Израиль атаковал военный объект "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.03.2025
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21:59 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/tsakhal-2004879283.html
Израиль атаковал военный объект "Хезболлы" в Ливане
Израиль атаковал военный объект "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.03.2025
Израиль атаковал военный объект "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному объекту шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане, который использовался для производства и РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:59:00+03:00
2025-03-13T21:59:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бекаа
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному объекту шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане, который использовался для производства и хранения оружия, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру на объекте производства и хранения оружия террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в сообщении. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно этому плану, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах". По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана в свою очередь также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
https://ria.ru/20250227/izrail-2002064854.html
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в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль атаковал военный объект "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала военный объект движения "Хезболла" в долине Бекаа в Ливане

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному объекту шиитского движения "Хезболлах" в долине Бекаа в Ливане, который использовался для производства и хранения оружия, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру на объекте производства и хранения оружия террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в сообщении.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно этому плану, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана в свою очередь также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Израиль нанес авиаудар по посту "Хезболлы" на юге Ливана
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В миреЛиванИзраильБекааХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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