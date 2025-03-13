https://ria.ru/20250313/tramp-2004875750.html

Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России

Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. РИА Новости, 13.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России.Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России."Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250313/tramp-2004874542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нато, сша