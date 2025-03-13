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Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России - РИА Новости, 13.03.2025
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21:17 13.03.2025 (обновлено: 21:27 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004875750.html
Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России
Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России.Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России."Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, россия, нато, сша
В мире, Россия, НАТО, США
Трамп не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России

Трамп не верит в обоснованность слов союзников по НАТО об угрозе со стороны РФ

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России.
Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России.
«
"Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
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