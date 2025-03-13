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Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию - РИА Новости, 13.03.2025
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21:09 13.03.2025 (обновлено: 21:11 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004874542.html
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине."У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
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Россия, США, Украина, В мире
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию

Трамп: США не говорят о давлении на РФ в связи с позитивным ходом переговоров

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
"У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.
Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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