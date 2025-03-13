https://ria.ru/20250313/tramp-2004874542.html
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:09:00+03:00
2025-03-13T21:09:00+03:00
2025-03-13T21:11:00+03:00
россия
сша
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9277b1e213230c25cbd86c1e12f3ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине."У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004862849.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024174_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_43b98d249382b68e3c4c4bca5e1b2c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, в мире
Россия, США, Украина, В мире
Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию
Трамп: США не говорят о давлении на РФ в связи с позитивным ходом переговоров