https://ria.ru/20250313/tramp-2004874542.html

Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию

Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп рассказал, почему не использует рычаги влияния на Россию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом... РИА Новости, 13.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США располагают рычагами давления на Россию, но он не хочет говорить о них в связи с "позитивным" ходом переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине."У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о рычагах, потому что прямо сейчас мы ведем с ними обсуждения, и, основываясь на сегодняшних заявлениях, они идут довольно позитивно", - сказал он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя возможности Вашингтона усиления давления на Россию.Во вторник министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Вашингтон не станет колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.

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