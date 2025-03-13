https://ria.ru/20250313/tramp-2004871225.html

Трамп заявил, что США не нужны товары и услуги из Канады

Трамп заявил, что США не нужны товары и услуги из Канады - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп заявил, что США не нужны товары и услуги из Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой РИА Новости, 13.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой войны между странами."Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. Нам не нужна их древесина. Нам не нужно ничего из того, что они производят. Мы закупаем это, потому что хотим помочь, но наступает момент, когда вы просто не можете больше этого делать. Вам нужно управлять своей собственной страной. И, честно говоря, Канада работает только как штат", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он отметил, что даже в случае вхождения в США Канада не будет приносить что-то, чего еще нет у Вашингтона, однако на карте новые очертания Соединенных Штатов будут выглядеть "потрясающе".

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