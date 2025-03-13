https://ria.ru/20250313/tramp-2004870683.html

Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими

Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости, 13.03.2025

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине."То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, нато, марк рютте