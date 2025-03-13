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Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 13.03.2025 (обновлено: 20:53 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004870683.html
Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими
Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:45:00+03:00
2025-03-13T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине."То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, нато, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, НАТО, Марк Рютте
Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими

Трамп считает заявление Путина о прекращении огня на Украине многообещающими

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "многообещающими" слова президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.
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"То, что он сказал сегодня, - это многообещающее заявление", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя слова российского лидера.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Вчера, 18:50
Американский лидер добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит, но подчеркнул, что прекращения огня на Украине необходимо достичь быстро.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияНАТОМарк Рютте
 
 
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