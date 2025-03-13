https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html

Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти

Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти

Присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:16:00+03:00

2025-03-13T20:16:00+03:00

2025-03-13T20:59:00+03:00

гренландия

сша

в мире

дональд трамп

марк рютте

нато

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81fa921a02a39940a9ec1d37e47db3fd.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. "Я считаю, что это произойдет", — отметил он.По словам хозяина Белого дома, присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения острова к США.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004450743.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гренландия, сша, в мире, дональд трамп, марк рютте, нато, дания