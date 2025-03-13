https://ria.ru/20250313/tramp-2004865214.html
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти
Присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:16:00+03:00
2025-03-13T20:16:00+03:00
2025-03-13T20:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. "Я считаю, что это произойдет", — отметил он.По словам хозяина Белого дома, присоединение Гренландии, которая в настоящее время является частью Дании, необходимо с точки зрения международной безопасности.Рютте, в свою очередь, подчеркнул, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения острова к США.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
https://ria.ru/20250312/trump-2004322835.html
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гренландия, сша, в мире, дональд трамп, марк рютте, нато, дания
Гренландия, США, В мире, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Дания
Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США должно произойти
Трамп: присоединение Гренландии к США необходимо для международной безопасности