https://ria.ru/20250313/tramp-2004863119.html

Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России

Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:05:00+03:00

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2025-03-13T20:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира.Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250313/tramp-2004862849.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп