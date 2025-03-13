https://ria.ru/20250313/tramp-2004863119.html
Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России
Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:05:00+03:00
2025-03-13T20:05:00+03:00
2025-03-13T20:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира.Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004862849.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп раскрыл подробности переговоров представителей США в России
Трамп: США обсуждают детали окончательного договора об урегулировании на Украине