https://ria.ru/20250313/tramp-2004862849.html

Отказ России от перемирия станет большим разочарованием, заявил Трамп

Отказ России от перемирия станет большим разочарованием, заявил Трамп - РИА Новости, 13.03.2025

Отказ России от перемирия станет большим разочарованием, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:05:00+03:00

2025-03-13T20:05:00+03:00

2025-03-13T20:10:00+03:00

в мире

украина

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сша

дональд трамп

владимир путин

нато

марк рютте

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Россией о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, то это станет большим "разочарованием" для всего мира."Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня - ред.) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.Американский лидер добавил, что США ведут обсуждение множества деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, марк рютте