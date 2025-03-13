https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html

Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования

Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:56:00+03:00

2025-03-13T19:56:00+03:00

2025-03-13T20:09:00+03:00

запорожская аэс

украина

в мире

дональд трамп

марк рютте

нато

запорожская область

днепр (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_219:310:3200:1987_1920x0_80_0_0_97a03268e764f7a3c37597e6ae1129e5.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС."Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь

https://ria.ru/20250313/tramp-2004862477.html

украина

запорожская область

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, украина, в мире, дональд трамп, марк рютте, нато, запорожская область, днепр (город), россия