https://ria.ru/20250313/tramp-2004860507.html
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:56:00+03:00
2025-03-13T19:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС."Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
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запорожская аэс, украина, в мире, дональд трамп, марк рютте, нато, запорожская область, днепр (город), россия
Запорожская АЭС, Украина, В мире, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Запорожская область, Днепр (город), Россия
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в рамках урегулирования
Трамп: в рамках урегулирования на Украине обсуждается вопрос контроля над ЗАЭС
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
"Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь