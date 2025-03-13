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Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом - РИА Новости, 13.03.2025
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19:54 13.03.2025 (обновлено: 20:47 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004860199.html
Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом
Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом
Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте."Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения", — отметил он. Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
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киев, сша, украина, в мире, дональд трамп, марк рютте, нато, владимир зеленский
Киев, США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Владимир Зеленский
Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом

Трамп: США обсуждают с Киевом земли, которые будут потеряны по итогам конфликта

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, включая земли, которые Украина потеряет по итогам конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
«
"Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения", — отметил он.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.
Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона после встречи, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Владимир Путин заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Российский лидер рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
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