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Трамп оценил переговоры представителей США в России - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 13.03.2025 (обновлено: 20:01 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004859095.html
Трамп оценил переговоры представителей США в России
Трамп оценил переговоры представителей США в России - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп оценил переговоры представителей США в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона проводят "очень... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:52:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
россия
в мире
стив уиткофф
дональд трамп
марк рютте
нато
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона проводят "очень серьезные" переговоры в России по урегулированию конфликта на Украине."В этот момент у нас есть люди, которые ведут обсуждения в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004860199.html
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сша, россия, в мире, стив уиткофф, дональд трамп, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп оценил переговоры представителей США в России

Трамп: переговоры представителей США в РФ идут очень серьезно

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона проводят "очень серьезные" переговоры в России по урегулированию конфликта на Украине.
"В этот момент у нас есть люди, которые ведут обсуждения в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Трамп заявил об обсуждении территориального вопроса с Киевом
Вчера, 19:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреСтив УиткоффДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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