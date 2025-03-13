https://ria.ru/20250313/tramp-2004859095.html
Трамп оценил переговоры представителей США в России
Трамп оценил переговоры представителей США в России - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп оценил переговоры представителей США в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона проводят "очень... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:52:00+03:00
2025-03-13T19:52:00+03:00
2025-03-13T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стив уиткофф
дональд трамп
марк рютте
нато
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона проводят "очень серьезные" переговоры в России по урегулированию конфликта на Украине."В этот момент у нас есть люди, которые ведут обсуждения в России. У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения", - заявил он журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
https://ria.ru/20250313/tramp-2004860199.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп оценил переговоры представителей США в России
Трамп: переговоры представителей США в РФ идут очень серьезно