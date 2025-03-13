СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США
WSJ: Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить историческое наследие
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание.
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Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости".
Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения.
В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США".
Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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