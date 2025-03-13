Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/tramp-2004740538.html
СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США
СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США
Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:52:00+03:00
2025-03-13T13:52:00+03:00
в мире
панама
сша
гренландия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание. Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости". Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения. В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США". Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html
панама
сша
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, Панама, США, Гренландия, Дональд Трамп
СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США

WSJ: Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить историческое наследие

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Канада обречена: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости".
Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения.
В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США".
Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп пообещал сделать Гренландию "снова великой"
7 января, 05:13
 
В миреПанамаСШАГренландияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала