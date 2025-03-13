https://ria.ru/20250313/tramp-2004740538.html

СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США

СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ сообщили о намерении Трампа увеличить территорию США

Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:52:00+03:00

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2025-03-13T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание. Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости". Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения. В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США". Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом. Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992707387.html

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в мире, панама, сша, гренландия, дональд трамп