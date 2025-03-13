Рейтинг@Mail.ru
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 13.03.2025 (обновлено: 12:40 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tramp-2004717063.html
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком - РИА Новости, 13.03.2025
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком
Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:30:00+03:00
2025-03-13T12:40:00+03:00
в мире
оклахома
сша
техас
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004720203_72:85:2011:1176_1920x0_80_0_0_c6641feb818b14c05775bc9d7bf62276.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней, сообщает генпрокуратура штата Оклахома. По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником. "Большое жюри присяжных из разных округов (штата - ред.) сегодня предъявило обвинения основателю мегацеркви штата Техас по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребенку в ходе инцидентов, произошедших в 1980-х годах", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Оклахомы. Согласно публикации, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления. В пресс-релизе сообщается, что летом 2024 года Моррис оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй (Gateway Church).
https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html
оклахома
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004720203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50cc872e313806252d31c1b84effa8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оклахома, сша, техас, дональд трамп
В мире, Оклахома, США, Техас, Дональд Трамп
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком

Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в сексуальном насилии над ребенком

© AP Photo / Alex Brandon Роберт Престон Моррис
 Роберт Престон Моррис - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Роберт Престон Моррис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней, сообщает генпрокуратура штата Оклахома.
По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
11 января, 23:47
"Большое жюри присяжных из разных округов (штата - ред.) сегодня предъявило обвинения основателю мегацеркви штата Техас по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребенку в ходе инцидентов, произошедших в 1980-х годах", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Оклахомы.
Согласно публикации, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления.
В пресс-релизе сообщается, что летом 2024 года Моррис оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй (Gateway Church).
 
В миреОклахомаСШАТехасДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала