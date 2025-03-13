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Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком - РИА Новости, 13.03.2025
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком
Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:30:00+03:00
2025-03-13T12:30:00+03:00
2025-03-13T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней, сообщает генпрокуратура штата Оклахома. По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником. "Большое жюри присяжных из разных округов (штата - ред.) сегодня предъявило обвинения основателю мегацеркви штата Техас по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребенку в ходе инцидентов, произошедших в 1980-х годах", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Оклахомы. Согласно публикации, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления. В пресс-релизе сообщается, что летом 2024 года Моррис оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй (Gateway Church).
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в мире, оклахома, сша, техас, дональд трамп
В мире, Оклахома, США, Техас, Дональд Трамп
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком
Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в сексуальном насилии над ребенком