https://ria.ru/20250313/tramp-2004705382.html

СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине

СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине

Главы стран Европейского союза боятся возмездия президента США Дональда Трампа за помощь Украине, пишет Financial Times. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:34:00+03:00

2025-03-13T11:34:00+03:00

2025-03-13T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главы стран Европейского союза боятся возмездия президента США Дональда Трампа за помощь Украине, пишет Financial Times."Вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем", — приводят журналисты слова одного из европейских дипломатов.Как указали обозреватели, главы ЕС боятся, что американский лидер накажет их страны, если он посчитает, что их увеличенная военная поддержка Киева помешает его мирной сделке.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американской газете Washington Post, что Кремль работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004690664.html

https://ria.ru/20250313/spectator-2004671116.html

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в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, нато, владимир зеленский