СМИ рассказали о панике лидеров ЕС из-за возмездия Трампа за помощь Украине
FT: лидеры Евросоюза боятся возмездия Трампа за помощь Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главы стран Европейского союза боятся возмездия президента США Дональда Трампа за помощь Украине, пишет Financial Times.
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"Вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем", — приводят журналисты слова одного из европейских дипломатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американской газете Washington Post, что Кремль работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.