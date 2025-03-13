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Трамп внезапно высмеял Вэнса
Трамп внезапно высмеял Вэнса - РИА Новости, 13.03.2025
Трамп внезапно высмеял Вэнса
Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках, высказывание... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:25:00+03:00
2025-03-13T06:25:00+03:00
2025-03-13T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках, высказывание он сделал в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином."Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением", — заявил Трамп, делая акцент на рисунке на носках.Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Мартином тарифную политику и финансирование украинского конфликта. В конце февраля Трамп иронично оценил внешний вид Зеленского, явившегося на встречу с ним традиционно не в костюме, а в одежде спортивного покроя.
https://ria.ru/20250313/voyna-2004653583.html
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"Мне нравятся эти носки". Трамп пошутил над носками Вэнса
"Мне нравятся эти носки". Трамп пошутил над носками Вэнса
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в мире, ирландия, сша, дональд трамп
В мире, Ирландия, США, Дональд Трамп
Трамп внезапно высмеял Вэнса
Трамп пошутил над цветом носков Вэнса