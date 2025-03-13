https://ria.ru/20250313/tramp-2004657498.html

Трамп внезапно высмеял Вэнса

Трамп внезапно высмеял Вэнса - РИА Новости, 13.03.2025

Трамп внезапно высмеял Вэнса

Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках, высказывание... РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках, высказывание он сделал в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином."Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением", — заявил Трамп, делая акцент на рисунке на носках.Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Мартином тарифную политику и финансирование украинского конфликта. В конце февраля Трамп иронично оценил внешний вид Зеленского, явившегося на встречу с ним традиционно не в костюме, а в одежде спортивного покроя.

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"Мне нравятся эти носки". Трамп пошутил над носками Вэнса "Мне нравятся эти носки". Трамп пошутил над носками Вэнса 2025-03-13T06:25 true PT0M17S

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в мире, ирландия, сша, дональд трамп