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На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025
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03:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/tramp-2004651077.html
На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского
На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025
На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского
Президент США Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского ради сделки с Россией, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus швейцарский военный... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:27:00+03:00
2025-03-13T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского ради сделки с Россией, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus швейцарский военный эксперт, профессор стратегических исследований в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Цюрихском университете Альберт Штахель."Он (Трамп — Прим. ред.) хочет устранить Зеленского. Этому служит и это объявление о прекращении огня, которое может дискредитировать Зеленского в Украине", — заявил аналитик.Штахель назвал действия правительства США "своего рода психологической войной Трампа против Зеленского". Ближайшие дни, по его мнению, покажут, какую цену придется заплатить Киеву.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
https://ria.ru/20250313/zelenskiy-2004649444.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, focus
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Focus
На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского

Профессор Штахель: Трамп хочет устранить Зеленского, мешающего сделке с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского ради сделки с Россией, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus швейцарский военный эксперт, профессор стратегических исследований в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Цюрихском университете Альберт Штахель.
"Он (Трамп — Прим. ред.) хочет устранить Зеленского. Этому служит и это объявление о прекращении огня, которое может дискредитировать Зеленского в Украине", — заявил аналитик.
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Штахель назвал действия правительства США "своего рода психологической войной Трампа против Зеленского". Ближайшие дни, по его мнению, покажут, какую цену придется заплатить Киеву.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
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