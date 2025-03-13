https://ria.ru/20250313/tramp-2004651077.html

На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского

На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 13.03.2025

На Западе раскрыли страшный план Трампа в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского ради сделки с Россией, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus швейцарский военный... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:27:00+03:00

2025-03-13T03:27:00+03:00

2025-03-13T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет устранить Владимира Зеленского ради сделки с Россией, такое мнение высказал в беседе с изданием Focus швейцарский военный эксперт, профессор стратегических исследований в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Цюрихском университете Альберт Штахель."Он (Трамп — Прим. ред.) хочет устранить Зеленского. Этому служит и это объявление о прекращении огня, которое может дискредитировать Зеленского в Украине", — заявил аналитик.Штахель назвал действия правительства США "своего рода психологической войной Трампа против Зеленского". Ближайшие дни, по его мнению, покажут, какую цену придется заплатить Киеву.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

https://ria.ru/20250313/zelenskiy-2004649444.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, focus