https://ria.ru/20250313/torzhok-2004789852.html

Руденя проинспектировал ключевые объекты здравоохранения Торжка

Руденя проинспектировал ключевые объекты здравоохранения Торжка - РИА Новости, 13.03.2025

Руденя проинспектировал ключевые объекты здравоохранения Торжка

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в город Торжок проинспектировал ход строительства детской поликлиники, а также... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:30:00+03:00

2025-03-13T16:30:00+03:00

2025-03-13T16:30:00+03:00

тверская область

торжок

игорь руденя

здравоохранение

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ТВЕРЬ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг во время рабочей поездки в город Торжок проинспектировал ход строительства детской поликлиники, а также посетил Торжокскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил высокую степень готовности детской поликлиники. В настоящее время здесь завершается монтаж внутренних инженерных систем, отделка помещений, поставка медицинского оборудования и мебели. Детская поликлиника в Торжке — трехэтажное здание с пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом. На первом этаже будут размещены регистратура, гардероб, кабинет врача неотложной помощи, фильтр-боксы и инфекционный бокс с отдельными входами, кабинеты для приема анализов, проведения физиопроцедур. Второй этаж предназначен для кабинетов участковых педиатров, прививочных, а также игровых зон для детей. На третьем этаже будут работать узкие специалисты. "Теперь у нас формируется настоящий медицинский кластер. В одном месте сосредоточены детская и взрослая поликлиники, стационар. К детской поликлинике приписано около 9600 человек. Новая поликлиника позволит выйти на совершено другой уровень медицинского обслуживания. Там будут созданы комфортные условия для пациентов и работы врачей. Оснащение – на самом современном уровне. Удалось укомплектовать полностью первичное звено педиатрами на всех девяти участках. Также привлекаем узких специалистов", - рассказал главный врач Торжокской ЦРБ Игорь Выжимов. В учреждении здравоохранения губернатор ознакомился с работой взрослой поликлиники, регистратуры, приемного, травматологического, терапевтического и других отделений. Глава региона также пообщался с медицинским персоналом. В частности, о своей работе рассказала бригада молодых врачей-хирургов. За прошлый год ими было проведено порядка 300 операций, специалисты готовы повышать свою квалификацию и внедрять в учреждение оказание новой, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В этом году в больнице будет установлен компьютерный томограф. Предусмотрена новая блочно-модульная газовая котельная, которая будет обеспечивать теплоснабжение объектов Торжокской ЦРБ. Губернатор дал ряд других поручений по дальнейшему укреплению материально-технической базы учреждения здравоохранения. Также Руденя в Торжке посетил станцию скорой медицинской помощи. Глава региона поручил разработать предложения по размещению станции на территории больничного городка.

https://ria.ru/20250312/sertifikaty-2004576754.html

https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торжок, игорь руденя, здравоохранение