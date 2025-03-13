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Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
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12:40 13.03.2025 (обновлено: 12:46 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/tets--2004720854.html
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:40:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительная причина пожара на кровле здания - проводимые огневые работы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.По данным Мосэнерго, на работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.
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происшествия, москва, мосэнерго
Происшествия, Москва, Мосэнерго
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве

Причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве могли стали сварочные работы

© Кадр видео из соцсетейВозгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина пожара на кровле здания - проводимые огневые работы", - сказал собеседник агентства.
© Кадр видео из соцсетейВозгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Возгорание кровли неэксплуатируемого здания на Хорошевской улице в Москве
Он добавил, что точную причину возгорания установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.
По данным Мосэнерго, на работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.
 
ПроисшествияМоскваМосэнерго
 
 
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