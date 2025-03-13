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Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве

Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве - РИА Новости, 13.03.2025

Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве

Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:40:00+03:00

2025-03-13T12:40:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительная причина пожара на кровле здания - проводимые огневые работы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.По данным Мосэнерго, на работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мосэнерго