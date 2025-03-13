https://ria.ru/20250313/tets--2004720854.html
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве - РИА Новости, 13.03.2025
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:40:00+03:00
2025-03-13T12:40:00+03:00
2025-03-13T12:46:00+03:00
происшествия
москва
мосэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004717524_0:213:475:480_1920x0_80_0_0_2c3eaaf63280ce451ce05d39affc4a6b.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительная причина пожара на кровле здания - проводимые огневые работы", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.По данным Мосэнерго, на работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004717524_0:233:475:589_1920x0_80_0_0_15a557f5df9da19d99d1e105d18aa393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосэнерго
Происшествия, Москва, Мосэнерго
Названа возможная причина пожара в здании ТЭЦ-16 в Москве
Причиной пожара на ТЭЦ-16 в Москве могли стали сварочные работы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Причиной пожара на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ на ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы, могли стать сварочные работы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина пожара на кровле здания - проводимые огневые работы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точную причину возгорания установит мобильная пожарно-техническая лаборатория.
По данным Мосэнерго, на работу электростанции происшествие не повлияло, энергоснабжение потребителей не нарушено.