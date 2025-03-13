https://ria.ru/20250313/tanki-2004643463.html

"Ни одного танка": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

"Ни одного танка": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 13.03.2025

"Ни одного танка": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

ВС России повредили все танки Strv 122, которые Швеция передала Украине, пишет Forbes. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:36:00+03:00

2025-03-13T00:36:00+03:00

2025-03-13T00:43:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВС России повредили все танки Strv 122, которые Швеция передала Украине, пишет Forbes."За два года ожесточенных боев российские войска нанесли не менее 14 попаданий в 63-тонные танки с экипажем в четыре человека, что, возможно, означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза", — говорится в публикации.Сообщается, что танки Leopard 2A5 с усиленной защитой все еще находятся в строю, но украинским боевикам приходится их дополнительно укреплять, чтобы у них был хоть какой-нибудь шанс уцелеть.Ранее депутат Верховной рады Устинова заявила, что две трети военной техники, которую Украина получает от партнеров, оказывается не пригодной для использования, она вся идет на запчасти.Также сообщалось, что приостановка военной помощи Украине со стороны США скажется на технике, переданной ВСУ, из-за потребности в обслуживании и ремонте.

https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html

https://ria.ru/20250312/peremirie-2004563661.html

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