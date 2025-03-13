https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области

На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области

Украинские военные попали в настоящий ад, спасаясь бегством из Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T15:15:00+03:00

2025-03-13T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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суджа

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские военные попали в настоящий ад, спасаясь бегством из Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Когда украинцы пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, они смеялись, издевались над мирными жителями и сжигали российские флаги. Теперь им не до смеха. Вот их последний путь из Курской области. Те, кто выжил, рассказывают об "аде", в который они попали, когда пытались спастись", — написал он, комментируя бегство украинских боевиков из Суджи в сторону Сумской области.В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Дорога смерти" для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области "Дорога смерти" для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области 2025-03-13T15:15 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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