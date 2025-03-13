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На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 13.03.2025 (обновлено: 16:45 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
Украинские военные попали в настоящий ад, спасаясь бегством из Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:15:00+03:00
2025-03-13T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы рф
россия
украина
суджа
сумская область
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские военные попали в настоящий ад, спасаясь бегством из Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Когда украинцы пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, они смеялись, издевались над мирными жителями и сжигали российские флаги. Теперь им не до смеха. Вот их последний путь из Курской области. Те, кто выжил, рассказывают об "аде", в который они попали, когда пытались спастись", — написал он, комментируя бегство украинских боевиков из Суджи в сторону Сумской области.В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
суджа
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"Дорога смерти" для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области
"Дорога смерти" для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области
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безопасность, курская область, вооруженные силы рф, россия, украина, суджа, сумская область, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Суджа, Сумская область, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: бегство ВСУ из Курской области стало для них адом

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинские военные попали в настоящий ад, спасаясь бегством из Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Когда украинцы пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область, они смеялись, издевались над мирными жителями и сжигали российские флаги. Теперь им не до смеха. Вот их последний путь из Курской области. Те, кто выжил, рассказывают об "аде", в который они попали, когда пытались спастись", — написал он, комментируя бегство украинских боевиков из Суджи в сторону Сумской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
Вчера, 10:44
В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль Суджи и двух поселков в Курской области.
Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы РФРоссияУкраинаСуджаСумская областьЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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