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ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 13.03.2025 (обновлено: 13:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/svo-2004735904.html
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожен танк и две САУ "Богдана", сообщили в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:31:00+03:00
2025-03-13T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
отрадное
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожен танк и две САУ "Богдана", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Федоровка и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, отрадное, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Безопасность
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожен танк и две САУ "Богдана", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Федоровка и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаОтрадноеБезопасность
 
 
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