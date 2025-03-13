https://ria.ru/20250313/svo-2004735904.html

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 13.03.2025

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожен танк и две САУ "Богдана", сообщили в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:31:00+03:00

2025-03-13T13:31:00+03:00

2025-03-13T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника превысили 180 военнослужащих, уничтожен танк и две САУ "Богдана", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Федоровка и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, отрадное, безопасность