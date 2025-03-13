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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 13.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 украинских военных и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:32:00+03:00
2025-03-13T13:32:00+03:00
2025-03-13T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 украинских военных и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка Херсонской области, Павловка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"