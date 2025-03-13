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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 13.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 225 военнослужащих, две бронемашины, два склада... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:30:00+03:00

2025-03-13T13:30:00+03:00

2025-03-13T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 225 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах населенных пунктов Александрополь, Александро-Калиново, Веролюбовка, Константиновка, Алексеево-Дружковка и Крымское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, константиновка, сша, в мире