https://ria.ru/20250313/svo-2004711764.html
Российские войска освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области
Российские войска освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Российские войска освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области
Российские войска вернули под свой контроль город Суджу и два поселка в Курской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:08:00+03:00
2025-03-13T12:08:00+03:00
2025-03-13T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские войска вернули под свой контроль город Суджу и два поселка в Курской области, заявило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение семи украинским бригадам и штурмовому полку в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины и Суджи, а также отбили одну контратаку.ВСУ за сутки потеряли:Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.Общие потери противника за все время боев в курском приграничье составили более 67 тысяч солдат, почти 400 танков и тысячи единиц другой техники.Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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Первые кадры из освобожденной Суджи
❗️Минобороны России показало кадры из освобожденной Суджи
2025-03-13T12:08
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Специальная военная операция на Украине
Российские войска освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области
Минобороны: ВС России освободили Суджу, Меловой и Подол в Курской области
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Российские войска вернули под свой контроль город Суджу и два поселка в Курской области, заявило Минобороны
.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение семи украинским бригадам и штурмовому полку в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни, Рубанщины и Суджи, а также отбили одну контратаку.
- более 340 человек убитыми и ранеными;
- две БМП;
- три бронетранспортера;
- пять боевых бронемашин;
- 17 автомобилей;
- четыре артиллерийских орудия;
- два миномета.
Уничтожены также два пункта управления беспилотниками.
Общие потери противника за все время боев в курском приграничье составили более 67 тысяч солдат, почти 400 танков и тысячи единиц другой техники.
Суджа была самым крупным населенным пунктом, который ВСУ смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Они использовали город как основной логистический хаб, через который Киев
снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Накануне российский флаг подняли на центральной площади Суджи.