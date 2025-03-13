Рейтинг@Mail.ru
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 13.03.2025 (обновлено: 22:43 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004883145.html
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных - РИА Новости, 13.03.2025
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:42:00+03:00
2025-03-13T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
суджа
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722245_45:0:1796:985_1920x0_80_0_0_1ad0670a9c92b43c4a01df50c4c3367a.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Сотрудники полиции оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают с освобожденных российскими военными территорий в пункты временного размещения (ПВР), отмечается в сообщении Волк. "У меня родители и сестра в Мартыновке", - рассказала женщина сотруднице правоохранительных органов. На вопрос, нужна ли ей помощь в поиске близких, она ответила: "Да желательно". Полицейские пообещали помочь жительнице Суджанского района. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района в пункты временного размещения. Спасатели сопровождают людей в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких. Кроме того, в пунктах временного размещения работают психологи МЧС. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Во вторник Минобороны сообщало об освобождении Мартыновки.
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html
https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html
суджанский район
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004722245_264:0:1577:985_1920x0_80_0_0_e01b37d5219477602fe7e26f1bcd60cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджанский район, курская область, суджа, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Суджа, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных

Эвакуированная жительница Суджанского района попросила найти родителей и сестру

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСуджа после освобождения российскими военными
Суджа после освобождения российскими военными - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Суджа после освобождения российскими военными. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Сотрудники полиции оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают с освобожденных российскими военными территорий в пункты временного размещения (ПВР), отмечается в сообщении Волк.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Курской области призвали обращаться в органы власти для эвакуации
11 августа 2024, 12:15
«
"У меня родители и сестра в Мартыновке", - рассказала женщина сотруднице правоохранительных органов.
На вопрос, нужна ли ей помощь в поиске близких, она ответила: "Да желательно".
Полицейские пообещали помочь жительнице Суджанского района.
Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района в пункты временного размещения. Спасатели сопровождают людей в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких. Кроме того, в пунктах временного размещения работают психологи МЧС.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Во вторник Минобороны сообщало об освобождении Мартыновки.
Эвакуация российских граждан с территории Суджи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Курской области снимут с розыска 154 человека, числившихся пропавшими
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районКурская областьСуджаИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала