https://ria.ru/20250313/sudzha-2004883145.html
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных - РИА Новости, 13.03.2025
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:42:00+03:00
2025-03-13T22:42:00+03:00
2025-03-13T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
суджа
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Сотрудники полиции оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают с освобожденных российскими военными территорий в пункты временного размещения (ПВР), отмечается в сообщении Волк. "У меня родители и сестра в Мартыновке", - рассказала женщина сотруднице правоохранительных органов. На вопрос, нужна ли ей помощь в поиске близких, она ответила: "Да желательно". Полицейские пообещали помочь жительнице Суджанского района. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района в пункты временного размещения. Спасатели сопровождают людей в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких. Кроме того, в пунктах временного размещения работают психологи МЧС. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Во вторник Минобороны сообщало об освобождении Мартыновки.
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html
https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html
суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, суджанский район, курская область, суджа, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Суджа, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных
Эвакуированная жительница Суджанского района попросила найти родителей и сестру