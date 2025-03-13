https://ria.ru/20250313/sudzha-2004883145.html

Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных

Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных - РИА Новости, 13.03.2025

Женщина, эвакуированная из Суджанского района, попросила найти ее родных

Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:42:00+03:00

2025-03-13T22:42:00+03:00

2025-03-13T22:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

суджанский район

курская область

суджа

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Эвакуированная из Суджанского района Курской области женщина попросила сотрудников полиции найти её родителей и сестру в Мартыновке, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Сотрудники полиции оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают с освобожденных российскими военными территорий в пункты временного размещения (ПВР), отмечается в сообщении Волк. "У меня родители и сестра в Мартыновке", - рассказала женщина сотруднице правоохранительных органов. На вопрос, нужна ли ей помощь в поиске близких, она ответила: "Да желательно". Полицейские пообещали помочь жительнице Суджанского района. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что почти 200 человек уже вывезли из Суджанского района в пункты временного размещения. Спасатели сопровождают людей в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, а также в поиске родных и близких. Кроме того, в пунктах временного размещения работают психологи МЧС. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Во вторник Минобороны сообщало об освобождении Мартыновки.

https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html

https://ria.ru/20250313/rozysk-2004878969.html

суджанский район

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, суджанский район, курская область, суджа, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)