Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:08:00+03:00
2025-03-13T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
александр лукашенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004787425_0:11:1664:947_1920x0_80_0_0_400349d7a545ea807d7490b0ed95f81d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". "Вчера, в ходе доклада, командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло. Хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курской области, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин отметил, что это касается не только Суджи, но и всех прилегающих населенных пунктов. "Мы сейчас забираем их один за одним - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - добавил глава государства. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/putin-2004793502.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004787425_361:0:1664:977_1920x0_80_0_0_552921b911cf26d0879cf1e9dc55afce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу

Путин: вчера мне обещали, что Суджа в Курской области будет в наших руках

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСуджа после освобождения российскими военными от ВСУ
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках".
"Вчера, в ходе доклада, командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло. Хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курской области, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Путин отметил, что это касается не только Суджи, но и всех прилегающих населенных пунктов.
"Мы сейчас забираем их один за одним - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - добавил глава государства.
Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Песков прокомментировал появление Путина в военной форме - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Кремле объяснили появление Путина в военной форме
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала