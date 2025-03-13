https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html

Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу

Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу - РИА Новости, 13.03.2025

Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу

Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:08:00+03:00

2025-03-13T19:08:00+03:00

2025-03-13T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

александр лукашенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". "Вчера, в ходе доклада, командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло. Хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курской области, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин отметил, что это касается не только Суджи, но и всех прилегающих населенных пунктов. "Мы сейчас забираем их один за одним - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - добавил глава государства. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/putin-2004793502.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, александр лукашенко, вооруженные силы украины