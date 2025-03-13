https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:08:00+03:00
2025-03-13T19:08:00+03:00
2025-03-13T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
александр лукашенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках". "Вчера, в ходе доклада, командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло. Хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курской области, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин отметил, что это касается не только Суджи, но и всех прилегающих населенных пунктов. "Мы сейчас забираем их один за одним - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - добавил глава государства. Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/putin-2004793502.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Путин: вчера мне обещали, что Суджа в Курской области будет в наших руках
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще вчера ему обещали, что Суджа в Курской области сегодня будет "в наших руках".
"Вчера, в ходе доклада, командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло. Хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курской области, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин отметил, что это касается не только Суджи, но и всех прилегающих населенных пунктов.
"Мы сейчас забираем их один за одним - все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию", - добавил глава государства.
Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.