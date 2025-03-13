https://ria.ru/20250313/sudzha-2004802052.html

Поддубный заявил, что рад вернуться в освобожденную Суджу

Поддубный заявил, что рад вернуться в освобожденную Суджу - РИА Новости, 13.03.2025

Поддубный заявил, что рад вернуться в освобожденную Суджу

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области после наступления ВСУ, посетив освобожденную Суджу, заявил, что... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:08:00+03:00

2025-03-13T17:08:00+03:00

2025-03-13T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области после наступления ВСУ, посетив освобожденную Суджу, заявил, что очень рад вернуться в город в момент разгрома врага, так как у него было чувство "недосказанности". В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Первыми из журналистов в освобожденную Суджу с десантниками вошли военкоры РИА Новости Виктор Антонюк и Александр Харченко, они передали первые кадры с улиц города. "Для меня предыдущая командировка закончилась 7 августа ранением, и я очень рад вернуться сюда же в момент разгрома врага. А то было чувство недосказанности", - сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео, на котором продемонстрировал кадры разговора с местным жителем, пережившим оккупацию, и показал обстановку в городе после освобождения. "Это было страшно. Вот, смотрите, ни одной двери нет, все двери поломаны. Выносили всё, они чисто чистили квартиры - золото первое, золотишко брали. Потом выносили компьютеры, технику. А потом уже личные вещи, уже тащили все, забирали женские вещи... Это не армия, это мародерство сплошное. Они днем воюют, а ночью, если перерыв у них, то (надевают - ред.) очки ночного видения и ходят по квартирам", - рассказал местный житель Суджи в видео, опубликованном Поддубным. Седьмого августа 2024 года Поддубный получил тяжелые ранения в Курской области в результате атаки украинского дрона, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20250313/vsu-2004758818.html

https://ria.ru/20250313/khinshteyn-2004721674.html

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россия, евгений поддубный, родион мирошник, суджа