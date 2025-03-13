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Экс-глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2025
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10:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004691486.html
Экс-глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей
Экс-глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 13.03.2025
Экс-глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей
Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, покинувший свой пост в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны местного населения, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:27:00+03:00
2025-03-13T10:27:00+03:00
суджа
курская область
суджанский район
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, покинувший свой пост в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны местного населения, заявил РИА Новости, что был ранен во время проведения эвакуации жителей Суджи, его здоровью ничего не угрожает. "Да нормально, жить будем. Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить", - рассказал Богачев, подтвердив информацию о полученном ранении. Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуированы 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась. Во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. В ноябре Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки ранее был поднят на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района. После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004615368.html
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суджа
курская область
суджанский район
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суджа, курская область, суджанский район, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Суджа, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Экс-глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей

Экс-глава Суджанского района Богачев был ранен во время эвакуации жителей

© Фото : Суджанский район/ВКонтактеАлександр Богачёв
Александр Богачёв - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Суджанский район/ВКонтакте
Александр Богачёв . Архивное фото
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КУРСК, 13 мар – РИА Новости. Бывший глава Суджанского района Курской области Александр Богачев, покинувший свой пост в ноябре на фоне недовольства его работой со стороны местного населения, заявил РИА Новости, что был ранен во время проведения эвакуации жителей Суджи, его здоровью ничего не угрожает.
"Да нормально, жить будем. Сегодня с ребятами вывезли из Суджи 54 человека. Завтра тоже планируем продолжить", - рассказал Богачев, подтвердив информацию о полученном ранении.
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Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
Вчера, 20:18
Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуированы 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась.
Во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником.
В ноябре Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки ранее был поднят на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района.
После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре
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СуджаКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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