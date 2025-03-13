https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html
В Судже и окрестностях нашли около ста человек из числа пропавших без вести
В Судже и окрестностях нашли около ста человек из числа пропавших без вести - РИА Новости, 13.03.2025
В Судже и окрестностях нашли около ста человек из числа пропавших без вести
В Судже и окрестных селах в Курской области нашли порядка ста граждан, числившихся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости помощник главы МЧС России Юрий... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:04:00+03:00
2025-03-13T01:04:00+03:00
2025-03-13T12:06:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ., 13 мар - РИА Новости. В Судже и окрестных селах в Курской области нашли порядка ста граждан, числившихся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости помощник главы МЧС России Юрий Мезинов. "Важно, что 90 процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник", — сказал Мезинов. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась. К настоящему времени 52 человека размещены в ПВР, 16 человек забрали родственники.В январе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых в Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля власти региона говорили, что список насчитывает около двух тысяч человек. В середине февраля Москалькова уточнила, что работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается.Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в среду доложил главе государства Владимиру Путину на совещании на одном из пунктов управления курской группировкой., что войска в ходе наступления освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. Потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, в плен взято 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль России.
https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html
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Около 100 граждан из списков без вести пропавших найдены в Судже и окрестных селах
Около 100 граждан из списков без вести пропавших найдены в Судже и окрестных селах, заявил РИА Новости помощник главы МЧС Мезинов. В январе Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля курские власти сообщили, что список насчитывает около 2 тысяч человек.
2025-03-13T01:04
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россия, суджа, валерий герасимов, татьяна москалькова, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн
В Судже и окрестностях нашли около ста человек из числа пропавших без вести
В Судже и окрестных селах нашли около ста человек из числа пропавших без вести