https://ria.ru/20250313/sudzha-2004643129.html

Алаудинов заявил об атаках ВСУ по группам эвакуации мирных жителей из Суджи

Алаудинов заявил об атаках ВСУ по группам эвакуации мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов заявил об атаках ВСУ по группам эвакуации мирных жителей из Суджи

ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T00:26:00+03:00

2025-03-13T00:26:00+03:00

2025-03-13T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

апти алаудинов

александр хинштейн

валерий герасимов

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась. "Сегодня заехали по населенным пунктам, задача была поставлена посмотреть, где находятся мирные жители, для того чтобы вывозить. И, получается, (ВСУ) "кассетами" (кассетными боеприпасами - ред.) кроют. Там очень тяжелая ситуация", - рассказал Алаудинов. Он сообщил, что операция проходит совместно с МЧС и другими российскими службами. "Вот как раз по этой задаче ребята группы "Аида" заехали, вывезли 19 человек, из них четверо были раненые, их сразу же отправили в госпиталь. Пятнадцать человек тоже отправили на Курск, на ПВР. Работа дальше уже в принципе, уже она согласована у нас. Будем эти все вопросы решать, совместно с министерством чрезвычайных ситуаций вывозить всех мирных жителей со всех этих населенных пунктов", - сказал Алаудинов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

https://ria.ru/20250312/germasimov-2004627350.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004609784.html

https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html

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россия, суджа, апти алаудинов, александр хинштейн, валерий герасимов