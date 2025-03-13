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КС Германии отклонил ходатайство партии Вагенкнехт о пересчете голосов - РИА Новости, 13.03.2025
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21:56 13.03.2025 (обновлено: 22:05 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sud-2004879127.html
КС Германии отклонил ходатайство партии Вагенкнехт о пересчете голосов
КС Германии отклонил ходатайство партии Вагенкнехт о пересчете голосов - РИА Новости, 13.03.2025
КС Германии отклонил ходатайство партии Вагенкнехт о пересчете голосов
Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) о пересчете поданных за партию голосов на недавних... РИА Новости, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) о пересчете поданных за партию голосов на недавних парламентских выборах, сообщило издание Bild. ССВ подал ходатайство в конституционный суд в понедельник. "Пересчета голосов на выборах в бундестаг не будет. "Союз Сары Вагенкнехт" потерпел неудачу с соответствующими исками в федеральный конституционный суд. Об этом суд в Карлсруэ (место резиденции конституционного суда - ред.) сообщил в четверг вечером", - пишет Bild. В результате досрочных выборов 23 февраля выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину ССВ не смог преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,972%. Партии не хватило всего 0,028%, или 13 435 голосов, чтобы попасть в бундестаг.
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в мире, германия, карлсруэ, россия, сара вагенкнехт, bild
В мире, Германия, Карлсруэ, Россия, Сара Вагенкнехт, Bild
КС Германии отклонил ходатайство партии Вагенкнехт о пересчете голосов

Bild: КС ФРГ отклонил ходатайство ССВ о пересчете голосов на выборах в бундестаг

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) о пересчете поданных за партию голосов на недавних парламентских выборах, сообщило издание Bild.
ССВ подал ходатайство в конституционный суд в понедельник.
"Пересчета голосов на выборах в бундестаг не будет. "Союз Сары Вагенкнехт" потерпел неудачу с соответствующими исками в федеральный конституционный суд. Об этом суд в Карлсруэ (место резиденции конституционного суда - ред.) сообщил в четверг вечером", - пишет Bild.
В результате досрочных выборов 23 февраля выступающий за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину ССВ не смог преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,972%. Партии не хватило всего 0,028%, или 13 435 голосов, чтобы попасть в бундестаг.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов
24 февраля, 04:00
 
В миреГерманияКарлсруэРоссияСара ВагенкнехтBild
 
 
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