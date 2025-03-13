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Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"* - РИА Новости, 13.03.2025
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21:06 13.03.2025 (обновлено: 21:16 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sud-2004873916.html
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"* - РИА Новости, 13.03.2025
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*
Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.03.2025
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москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворен иск ГУ министерства юстициии РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"*, - сказали в суде. Фонд "Трансгендер"* был зарегистрирован в 2007 году. Как заявляли его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В ферале операции по счетам фонда были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*

Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда помощи трансгендерам в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворен иск ГУ министерства юстициии РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"*, - сказали в суде.
Фонд "Трансгендер"* был зарегистрирован в 2007 году. Как заявляли его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ.
В ферале операции по счетам фонда были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В России заблокировали счета фонда "Трансгендер"
21 февраля, 10:23
 
МоскваПроисшествия
 
 
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