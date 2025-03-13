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Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"* - РИА Новости, 13.03.2025
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*
Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:06:00+03:00
2025-03-13T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворен иск ГУ министерства юстициии РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"*, - сказали в суде. Фонд "Трансгендер"* был зарегистрирован в 2007 году. Как заявляли его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В ферале операции по счетам фонда были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
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москва, происшествия
Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*
Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда помощи трансгендерам в Москве
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворен иск ГУ министерства юстициии РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"*, - сказали в суде.
Фонд "Трансгендер"* был зарегистрирован в 2007 году. Как заявляли его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ.
В ферале операции по счетам фонда были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ