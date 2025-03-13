https://ria.ru/20250313/sud-2004873916.html

Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*

Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"* - РИА Новости, 13.03.2025

Суд в Москве ликвидировал фонд "Трансгендер"*

Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:06:00+03:00

2025-03-13T21:06:00+03:00

2025-03-13T21:16:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск главного управления Минюста России по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерам*, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворен иск ГУ министерства юстициии РФ по Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"*, - сказали в суде. Фонд "Трансгендер"* был зарегистрирован в 2007 году. Как заявляли его основатели, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из РФ. В ферале операции по счетам фонда были заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.* Сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ

https://ria.ru/20250221/fond-2000719970.html

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2025

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москва, происшествия