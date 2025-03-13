https://ria.ru/20250313/sud-2004754338.html

Суд в Челябинске арестовали агента Киева, посылавшего по почте бомбы

Суд в Челябинске арестовали агента Киева, посылавшего по почте бомбы - РИА Новости, 13.03.2025

Суд в Челябинске арестовали агента Киева, посылавшего по почте бомбы

Суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста до 11 мая 2025 года задержанному ФСБ России агенту Киева, который отправлял по почте бомбы для участников... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:40:00+03:00

2025-03-13T14:40:00+03:00

2025-03-13T16:28:00+03:00

происшествия

челябинск

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста до 11 мая 2025 года задержанному ФСБ России агенту Киева, который отправлял по почте бомбы для участников СВО и госслужащих под видом парфюмерии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм, задержан агент Киева. В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, устройства были готовы к срабатыванию при открытии. В Первоуральске задержан гражданин РФ 2003 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. "Арестовали до 11 мая", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения задержанному.Как сообщала ФСБ России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.

https://ria.ru/20250306/fsb-2003348263.html

https://ria.ru/20250313/fsb-2004690422.html

челябинск

россия

киев

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происшествия, челябинск, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)