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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии - РИА Новости, 13.03.2025
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11:30 13.03.2025 (обновлено: 12:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/sud-2004704427.html
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии - РИА Новости, 13.03.2025
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Республики Северная Осетия - Алания удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Северо-Осетинской АССР (в настоящее время: Республика Северная Осетия - Алания) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.В подтверждение заявленных требований суду был представлен значительный объем материалов: доказательства преступлений, совершенных против мирного населения Северо-Осетинской АССР в период нацистской оккупации.По информации ведомства, немецко-фашистские войска вторглись на территорию Северо-Осетинской АССР в конце октября 1942 года. Частичная оккупация республики продлилась до конца декабря 1942 года и сопровождалось истязанием и убийством мирного населения, уничтожением и повреждением социальной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры региона.Как отмечают в Генпрокуратуре, жертвами фашистов стали более 2,3 тысячи человек, расстрелянных оккупантами, а также погибших от налетов вражеской авиации и артиллерийского огня. Более 1,6 тысячи граждан были принудительно угнаны в Германию. Ущерб от преступлений оккупантов оценивается в 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250310/natsist-2004131742.html
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ссср, россия, генеральная прокуратура рф, общество
СССР, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии

Суд признал преступления нацистов в Северной Осетии геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Республики Северная Осетия - Алания удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Северо-Осетинской АССР (в настоящее время: Республика Северная Осетия - Алания) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В подтверждение заявленных требований суду был представлен значительный объем материалов: доказательства преступлений, совершенных против мирного населения Северо-Осетинской АССР в период нацистской оккупации.
По информации ведомства, немецко-фашистские войска вторглись на территорию Северо-Осетинской АССР в конце октября 1942 года. Частичная оккупация республики продлилась до конца декабря 1942 года и сопровождалось истязанием и убийством мирного населения, уничтожением и повреждением социальной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры региона.
Как отмечают в Генпрокуратуре, жертвами фашистов стали более 2,3 тысячи человек, расстрелянных оккупантами, а также погибших от налетов вражеской авиации и артиллерийского огня. Более 1,6 тысячи граждан были принудительно угнаны в Германию. Ущерб от преступлений оккупантов оценивается в 2 миллиарда рублей.
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