https://ria.ru/20250313/sud-2004702850.html

Экс-охранник Саакашвили, вторгшийся в Курскую область, заочно получил срок

Экс-охранник Саакашвили, вторгшийся в Курскую область, заочно получил срок - РИА Новости, 13.03.2025

Экс-охранник Саакашвили, вторгшийся в Курскую область, заочно получил срок

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Михаила Батурина, участвовавшего во вторжении в Курскую... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:19:00+03:00

2025-03-13T11:19:00+03:00

2025-03-13T11:19:00+03:00

происшествия

россия

курская область

грузия

михаил саакашвили

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984386051_0:118:1587:1011_1920x0_80_0_0_d1d99c4fb04bdeec56a3671254d77b85.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Михаила Батурина, участвовавшего во вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 45-летнего гражданина Грузии Михаила Батурина. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)… Суд приговорил Батурина к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. ", - говорится в сообщении. СК РФ в ноябре сообщил о возбуждении дела против Батурина, тогда информированный источник РИА Новости пояснил, что речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По информации ГП, в феврале 2022 года Батурин добровольно вступил в наемническое подразделение "Кавказский легион" для участия в военных действиях против российской армии. В августе 2024 года он вторгся на территорию Курской области и там участвовал в вооруженных нападениях на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан. Батурин был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 миллиона рублей, полученных Батуриным в качестве наемника", - уточняется в релизе. Саакашвили в среду был приговорен судом в Тбилиси к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств.

https://ria.ru/20241203/naemnik-1987076009.html

https://ria.ru/20250312/naemnik-2004537574.html

россия

курская область

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, грузия, михаил саакашвили, следственный комитет россии (ск рф)