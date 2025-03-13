Экс-охранник Саакашвили, вторгшийся в Курскую область, заочно получил срок
Вторгшийся в Курскую область экс-охранник Саакашвили заочно приговорен на 25 лет
© РИА Новости/Фото из коллекции Нино МелияМихаил Батурин
© РИА Новости/Фото из коллекции Нино Мелия
Михаил Батурин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Михаила Батурина, участвовавшего во вторжении в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении 45-летнего гражданина Грузии Михаила Батурина. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)… Суд приговорил Батурина к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. ", - говорится в сообщении.
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СК РФ в ноябре сообщил о возбуждении дела против Батурина, тогда информированный источник РИА Новости пояснил, что речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По информации ГП, в феврале 2022 года Батурин добровольно вступил в наемническое подразделение "Кавказский легион" для участия в военных действиях против российской армии. В августе 2024 года он вторгся на территорию Курской области и там участвовал в вооруженных нападениях на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, запугивал мирных граждан.
Батурин был объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Кроме того, суд принял решение о конфискации денежных средств в сумме более 2,6 миллиона рублей, полученных Батуриным в качестве наемника", - уточняется в релизе.
Саакашвили в среду был приговорен судом в Тбилиси к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств.